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Крис Рок на одном из американских шоу /Flickr

Еще во время трансляции третьего сезона сериала Фарго продюсеры заявляли, что продолжения не будет и сериал закроют. Рейтинги были высокие, сериал получал несколько номинаций на Эмми, критики оценивали положительно, а главные роли исполняли голливудские актеры. Конечно, фанаты верили, что сериал продлят, и это произошло.

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Недавно стало известно, что главную роль в криминальном сериале сыграет американский комик и актер Крис Рок. По сюжету в 50-х годах прошлого века в Канзас-Сити глава криминального клана (в исполнении Криса) будет противостоять итальянским группировкам. Их борьба может быть окончена, только то, что произойдет дальше, будет иметь крайне плохие последствия.

Сериал Фарго основан на одноименном фильме братьев Коэн 1996 года, но не повторяет его сюжета.

Когда выйдет четвертый сезон пока не сообщается, однако съемки запланированы на 2019 год.

Ранее сообщалось о том, что Натали Портман и Джон Хэмм снимутся в фильме по реальным событиям