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Натали Портман и Джон Хэмм снимутся в фильме /EPA/UPG

Натали Портман и Джон Хэмм снимутся в остросюжетной драме об астронавтах Маленькая голубая точка.

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Фильм Маленькая голубая точка, именно так был назван первый снимок Земли с космоса, основан на реальных событиях. Он расскажет о женщине-астронавте, которая слишком много времени провела в космосе и вернулась на Землю с психическим расстройством. Когда ее любовник, тоже астронавт, заводит роман с молоденькой красоткой-стажером, у героини срывает крышу окончательно, и она решает похитить и убить соперницу.

Прототипом героини Портман стала Лиза Мария Новак, бывший офицер НАСА, которую в 2007 году арестовали за похищение любовницы своего парня.

Режиссером фильма выступит Ной Хоули (Фарго, Легион). Продюсером выступит Риз Уизерспун.