Натали Портман и Джон Хэмм снимутся в фильме по реальным событиям
Натали Портман и Джон Хэмм снимутся в остросюжетной драме об астронавтах Маленькая голубая точка.
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Фильм Маленькая голубая точка, именно так был назван первый снимок Земли с космоса, основан на реальных событиях. Он расскажет о женщине-астронавте, которая слишком много времени провела в космосе и вернулась на Землю с психическим расстройством. Когда ее любовник, тоже астронавт, заводит роман с молоденькой красоткой-стажером, у героини срывает крышу окончательно, и она решает похитить и убить соперницу.
Прототипом героини Портман стала Лиза Мария Новак, бывший офицер НАСА, которую в 2007 году арестовали за похищение любовницы своего парня.
Режиссером фильма выступит Ной Хоули (Фарго, Легион). Продюсером выступит Риз Уизерспун.