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Марго Робби сыграет в новом фильме Тарантино

Робби получила роль жертвы
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Марго Робби сыграет бывшую жену Полански
Марго Робби сыграет бывшую жену Полански
/EPA/UPG

Марго Робби сыграет одну из главных ролей в новом фильме Квентина Тарантино – Однажды в Голливуде о маньяке Чарльзе Менсоне.

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Тарантино лично встречался с Робби, чтобы обсудить детали будущей киноленты. Актриса сыграет беременную актрису Шерон Тейт – жену режиссера Романа Полански. Она была убита в 1969 году в собственном доме членами секты Менсона в Лос-Анджелесе. Вместе с Марго Робби в фильме сыграют Брэд Питт и Леонардо Дикаприо.

Съемки запланированы на лето 2018 года. Премьера фильма запланирована на 9 августа 2019 года. В этот день исполнится 50-лет со дня убийства Тейт и ее друзей Чарльзом Менсоном.  

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