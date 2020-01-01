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Фильмы с Антонио Бандерасом /Flickr

Всемирно известный актер Антонио Бандерас начал сниматься в кино у Педро Альмодовара и продолжил строить карьеру в Испании. В 90-ых он перекочевал в Голливуд, где появился в ряде успешных лент, принесших ему мировую известность. С тех пор он снялся в работах разных жанров и представал перед зрителем во множестве образов. Уже в следующем году с ним выйдет несколько картин, в числе которых - Неизведанное: Удача Дрейка и Телохранитель жены киллера.

10 августа 2020 года Антонио Бандерас отметил свой юбилей - ему исполнилось 60 лет.

Антонио Бандерас /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Антонио Бандерасом, которые стоит посмотреть.

Прачечная (2019)

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Картина Стивена Содерберга, рассказывающая о пожилой паре, которая отправилась на экскурсию, где произошло несчастье и скончался муж главной героини. Она пытается получить страховую выплату, но сталкивается с огромной цепью подставных компаний, созданных в офшорных зонах.

Цепной пес (2017)

Главные герои - профессиональные преступники. Их новое дело казалось им продуманным и верным, однако, когда они по наводке грабят полицейский склад, то попадают в ловушку. И там их поджидал разъяренный пес Де Ниро.

Боль и Слава (2019)

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Стареющий кинорежиссер, который уже давно не общается со звездой своего самого успешного фильма, вынужден оглянуться на свое прошлое. Он вспоминает детство с матерью и первую любовь. А теперь его зовут на ретроспективу, где он должен выступить вместе с тем самым актером, конфликт с которым продолжался многие годы.

Сама жизнь (2018)

В центре сюжета - молодая пара, любовь которой охватывает несколько континентов и много лет. И все в их жизни - от Нью-Йорка и до Испании - оказывается связано лишь одним событием.

Черная бабочка (2016)

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Жизнь одинокого писателя Пола уже не такая радужная, как раньше. Выход его книги не состоялся, а сам он много выпивает. Но все меняется, когда один незнакомец спасает его от конфликта. Он предлагает ему остановиться у него, и путешественник рассказывает ему загадочную историю, которая может послужить основой для нового романа.

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