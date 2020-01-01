ТОП-5 захватывающих триллеров с непредсказуемой развязкой

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Триллеры с непредсказуемым сюжетом /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти захватывающих триллеров, которые могут удивить сюжетом, удерживать внимание до последнего кадра, а также впечатлить концовкой, которую очень сложно предугадать.

Прежде чем я усну (2013)

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В центре сюжета - женщина, потерявшая свою память. Она не помнит свои последние двадцать лет жизни. И именно поэтому каждое утро ей приходится заново восстанавливать воспоминания.

Подарок (2015)

Саймон живет идеальной жизнью со своей супругой Робин. Но однажды в его жизни появляется человек из прошлого по имени Гордо, с которым он учился в школе. Он дружелюбный, но немного странный. И Гордо вносит свои изменения в их совместную жизнь.

Мама! (2017)

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Молодая пара обставляла новый дом так, как они мечтали. Но, едва закончив вить гнездышко, к ним просится на ночлег незваный гость. И со временем таких людей становится больше, что начинает постепенно разрушать супругу.

Лофт (2013)

Главные герои - пятеро друзей. Они женаты, но все же решают снять хорошие апартаменты, чтобы туда водить любовниц и делать то, что заходят. Вот только однажды они обнаруживают там тело мертвой женщины. Ее убили, и под подозрением каждый из них.

Девушка в поезде (2016)

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Триллер о девушке по имени Рэйчел, которая каждый день ездит по одному и тому же маршруту. Постоянно она обращает внимание на коттедж, где живет молодая пара. Но внезапно незнакомка исчезает, а сама Рэйчел оказывается втянутой в это дело, ведь она наблюдала за их жизнью из окна поезда.

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