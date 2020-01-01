Кинопремьеры недели: Поезд в Пусан 2, Безумный Макс и шпионский боевик

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Кинопремьеры недели /Flickr

На этой неделе в прокат снова выходят и долгожданные новинки, и фильмы, которые можно заново пересмотреть на большом экране. И о первых августовских премьерах рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Поезд в Пусан 2: Полуостров

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Продолжение нашумевшего зомби-экшена, события которого разворачиваются спустя четыре года после первой части. Выжило совсем немного людей, а некоторые живут на закрытом полуострове, где продолжается борьба за жизнь.

Наследие лжи

Главный герой - бывший агент секретной британской службы МИ6, которому больше не хочется даже вспоминать о своей работе. Он пытается жить обычной жизнью, но однажды к нему за помощью обращается украинская журналистка, которая хочет раскрыть засекреченную информацию.

Безумный Макс: Дорога Ярости

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Один из главных блокбастеров 2010-ых снова возвращается на большие экраны. Это история о постапокалиптическом мире, в котором ведет уединенный образ жизни Макс, потерявший свою семью. Он сталкивается с бунтарями, сбегающими из пустыни, украв у жестокого тирана одну важную вещь.

Тролли 2: Мировое турне

Мультфильм, который уже вышел на онлайн-платформах, однако теперь добрался и до кинотеатров. В центре сюжета - четверо друзей, которые узнают, что они не единственные тролли в мире. И есть некий рокер, который хочет получить сверхсилу, забрав струны со всех миров.

Ранее сообщалось о том, что фильм Мулан от Disney выйдет сразу в онлайн