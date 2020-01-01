ТОП-5 свежих фильмов с Марком Уолбергом, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Марком Уолбергом /Flickr

Свою карьеру Марк Уолберг начал строить в музыке, читая рэп в составе группы Marky Mark and the Funky Bunch. Именно тогда он обрел первую популярность, а со временем он также стал моделью многих компаний. В кинематограф он пришел в 1993-ем и уже через год дебютировал на большом экране в фильме Человек эпохи Возрождения. Но зрители и критики обратили на него внимание после того, как он исполнил одну из главных ролей вместе с Леонардо ДиКаприо в фильме Дневники баскетболиста. С того времени на него посыпались предложения, а уже в 2010-ых Уолберг стал звездой блокбастеров, боевиков и комедий, а также одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире. В ближайшем будущем выйдет несколько картин с его участием, в частности - Бесконечность Антуана Фукуа и экранизация игры Uncharted, где он сыграет вместе с Томом Холландом.

5 июня 2020 года Марку Уолбергу исполнилось 49 лет.

Марк Уолберг /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmie.net составила подборку ТОП-5 свежих фильмов с Марком Уолбергом.

День Патриота (2016)

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Лента, основанная на реальной бостонской трагедии 2013-го года. В центре сюжета - комиссар полиции Эд Дэвис, глазами которого и показано все происходящее. После двух взрывов он вместе с коллегами пошел по следам террористов, проявив настоящий героизм.

Все деньги мира (2017)

Пол Гетти - богатейший человек в мире, однако, когда похитили его внука, то он отказался платить злоумышленникам. Почти что отчаявшаяся мать ребенка обретает последнюю надежду в лице сотрудника службы безопасности Гетти, который вызывается ей помочь.

22 мили (2018)

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Боевик о сверхсекретном отряде разведки под названием Призраки, который даже официально не существует. Одному спецагенту в сотрудничестве с ЦРУ выпадает задание вывести из Юго-Восточной Азии одного свидетеля, проведя его через 22 мили опасностей.

Семья по-быстрому (2018)

Главные герои - супружеская пара, которая была уверена, что им хорошо и без детей. Но однажды они решили, что стоило бы усыновить ребенка из детского дома. И вышло так, что теперь они стали опекунами сразу троих братьев и сестер, с которыми поначалу все проходило очень хорошо. Но им только казалось.

Правосудие Спенсера (2020)

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Несколько лет назад честный бостонский коп Спенсер попал в тюрьму за нападение на капитана Бойлана. Теперь он освободился и поселился жить в одной комнате начинающим бойцом ММА. И в тот же вечер происходит череда загадочных преступлений, за расследование которых самостоятельно (ну и при помощи нового друга) берется главный герой.

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