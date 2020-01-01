ТОП-5 свежих фильмов с Джеймсом Франко, которые стоит посмотреть

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Фильмы с Джеймсом Франко /Flickr

Голливудский актер Джеймс Франко впервые появился на экранах в одной из главных ролей сериала Чудаки и чокнутые, после чего сыграл в телефильме Джеймса Дина в одноименном байопике. А вот известность к нему пришла после того, как он воплотил образ Гэри Озборна в трилогии о Человеке-Пауке Сэма Рэйми. После этого актер часто появлялся в комедиях, однако не обходилось и без лент других жанров. Сейчас он продолжает не только сниматься, но и снимать. Одной из таких последних лент, где он стал и режиссером, и исполнителем ведущей роли, стала драмеди Зеровилль.

19 апреля 2020 года Джеймсу Франко исполнилось 42 года.

Джеймс Франко /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных свежих фильмов с Джеймсом Франко.

Горе-творец (2017)

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Лента о легендарном Томми Вайсо, чей фильм Комната был признан одним из худших в истории кинематографа. Здесь показано его знакомство с актером Грэгом, а также их крепкая дружба, которая строилась на любви к искусству. Поэтому эти двое и отправились покорять Голливуд.

Баллада Бастера Скраггса (2018)

Картина братьев Коэнов, события которой разворачиваются на Диком Западе, а сама состоит из нескольких новелл. В этих маленьких городках, коих на бескрайних просторах Америки бесчисленное количество, царят жестокие законы, ведь здесь каждый сам за себя, а выживает тот, кто сильнее.

Почему он? (2016)

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Строгий отец семейства вот-вот познакомиться с парнем своей старшей дочери, которая уже живет без его поддержки. И, как оказалось, ее бойфренд - богатый и развязный парень, любящий экстравагантные выходки. Конечно, хорошие отношения у него с папашей своей возлюбленной никак не клеятся. Особенно, когда тот узнает, что пара собирается жениться.

Зеровилль (2019)

Главный герой - студент-архитектор с заметной татуировкой на голове, который просто обожает кино. Поэтому он и уезжает в Голливуд, где попадает в огромный и разнообразный мир, в котором крупные студии в упадке, зато есть место для молодых режиссеров.

11.22.63 (мини-сериал) (2016)

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Экранизация одноименного романа Стивена Кинга о преподавателе английского языка, у которого появляется возможность отправиться в прошлое, а точнее - в 60-ые. Его главная цель - предотвратить убийство президента Кеннеди. Однако из-за новой жизни ему совсем не хочется возвращаться в настоящее.

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