ТОП-5 свежих фильмов с Джеймсом Франко, которые стоит посмотреть
Голливудский актер Джеймс Франко впервые появился на экранах в одной из главных ролей сериала Чудаки и чокнутые, после чего сыграл в телефильме Джеймса Дина в одноименном байопике. А вот известность к нему пришла после того, как он воплотил образ Гэри Озборна в трилогии о Человеке-Пауке Сэма Рэйми. После этого актер часто появлялся в комедиях, однако не обходилось и без лент других жанров. Сейчас он продолжает не только сниматься, но и снимать. Одной из таких последних лент, где он стал и режиссером, и исполнителем ведущей роли, стала драмеди Зеровилль.
19 апреля 2020 года Джеймсу Франко исполнилось 42 года.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных свежих фильмов с Джеймсом Франко.
- Горе-творец (2017)
Читай также: ТОП-5 отличных фильмов, которые спасут вас от скуки
Лента о легендарном Томми Вайсо, чей фильм Комната был признан одним из худших в истории кинематографа. Здесь показано его знакомство с актером Грэгом, а также их крепкая дружба, которая строилась на любви к искусству. Поэтому эти двое и отправились покорять Голливуд.
- Баллада Бастера Скраггса (2018)
Картина братьев Коэнов, события которой разворачиваются на Диком Западе, а сама состоит из нескольких новелл. В этих маленьких городках, коих на бескрайних просторах Америки бесчисленное количество, царят жестокие законы, ведь здесь каждый сам за себя, а выживает тот, кто сильнее.
- Почему он? (2016)
Читай также: ТОП-5 отличных фильмов, которые приблизят лето
Строгий отец семейства вот-вот познакомиться с парнем своей старшей дочери, которая уже живет без его поддержки. И, как оказалось, ее бойфренд - богатый и развязный парень, любящий экстравагантные выходки. Конечно, хорошие отношения у него с папашей своей возлюбленной никак не клеятся. Особенно, когда тот узнает, что пара собирается жениться.
- Зеровилль (2019)
Главный герой - студент-архитектор с заметной татуировкой на голове, который просто обожает кино. Поэтому он и уезжает в Голливуд, где попадает в огромный и разнообразный мир, в котором крупные студии в упадке, зато есть место для молодых режиссеров.
- 11.22.63 (мини-сериал) (2016)
Читай также: ТОП-5 новых сериалов, в которых есть огонек
Экранизация одноименного романа Стивена Кинга о преподавателе английского языка, у которого появляется возможность отправиться в прошлое, а точнее - в 60-ые. Его главная цель - предотвратить убийство президента Кеннеди. Однако из-за новой жизни ему совсем не хочется возвращаться в настоящее.
Ранее сообщалось о том, что актрисе Дженнифер Гарнер исполнилось 48 лет