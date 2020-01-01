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Мультфильмы, которые скрасят досуг /Flickr

Когда появляется больше свободного времени, то легко может одолеть скука. От нее легко избавляют как обычные фильмы, так и анимационные. Ведь они с легкостью приковывают к экрану и детей, и взрослых, так что удовольствие от просмотра можно получить в любом возрасте.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 мультфильмов, которыми можно отвлечь не только детей, но и себя.

Кубо. Легенда о самурае (2016)

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Главный герой - наследник великого рода. Когда в его деревню ворвались духи прошлого, желающие отомстить, вызвались защитить его лишь двое хранителей. Поэтому Кубо должен спастись, найдя магические доспехи отца, который был самураем.

Зверополис (2016)

Анимационная лента о современном городе, который практически ничем не отличается от реального, кроме того, что в нем живут самые разные животные. И в этом мегаполисе появляется полицейская зайчиха, которая сталкивается с хитрым и болтливым лисом. А вместе им предстоит расследовать запутанное и судьбоносное дело.

Человек-Паук: Через вселенные (2018)

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Потрясающий мультфильм о знаменитом супергерое Человеке-Пауке. Точнее, о Людях-Пауках, живущих в параллельных измерениях большой мультивселенной. Они очень разные, и однажды им придется встретиться, чтобы сразиться с опаснейшим врагом.

Клаус (2019)

Ленивый паренек Джаспер был отправлен своим отцом, владельцем почтовой службы, в северный город Смиренсбург. Там он должен обработать не менее 6000 писем, вот только их никто не отправляет, ведь жители этого места давно враждуют друг с другом. Но однажды Джаспер знакомится с лесным отшельником Клаусом, который помогает ему творить добро.

Суперсемейка 2 (2018)

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Семья супергероев уже давно в центре внимания журналистов, но теперь главной звездой стала Миссис Исключительная. А вот ее муж вынужден сидеть дома и следить за порядком, воспитывая детей. Но ему придется снова надеть костюм, когда появится опасность настолько большая, что разобраться с ней в одиночку не выйдет.

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