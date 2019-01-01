Джейку Джилленхолу - 39: ТОП-5 новых фильмов с ним, которые нельзя пропустить

Поделись







Джейк Джилленхол /Getty Images

Сегодня, 19 декабря, знаменитому голливудскому актеру, звезде множества современных фильмов Джейку Джилленхолу исполнилось 39 лет.

Он дебютировал в кино еще в одиннадцатилетнем возрасте, поскольку к этой индустрии была причастна вся его семья. Первый же успех к нему пришел после главных ролей в картинах Октябрьское небо и Донни Дарко, после чего его карьера стала стремительно развиваться. Сейчас Джейк заслуженно считается одним из лучших молодых актеров Голливуда, за его плечами большое количество успешных ролей в отличных фильмах, а впереди еще масса многообещающих проектов.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных свежих фильмов с Джейком Джилленхолом.

Бархатная бензопила (2019)

Читай также: ТОП-5 недооцененных триллеров и хорроров

Триллер от Netflix, в котором речь идет об одном арт-критике, обладающем безупречным вкусом. И именно благодаря ему он понимает, что картины, найденные в квартире покойного соседа, гениальны. И он не ошибается, однако эффект от такого искусства оказывается совсем неожиданным.

Сильнее (2017)

Малоизвестная (и очень зря) картина с Джилленхолом о Джеффе Баумане - человеке, который присутствовал на Бостонском марафоне 2013-го года, когда там произошел трагический взрыв. И именно тогда этот спортсмен лишился обеих ног.

Живое (2017)

Читай также: ТОП-5 фильмов, которые унесут вас в другую реальность

Находящаяся на борту международного космического корабля группа исследователей внезапно обнаруживает то, что на Марсе есть признаки жизни. И грех было бы не поучаствовать в таком открытии. Но они даже не знали, что это повлечет за собой.

Человек-паук: Вдали от дома (2019)

Сиквел марвеловского блокбастера о супергерое Человеке-пауке, которым является школьник Питер Паркер, отправившийся вместе с классом в путешествие по европейским городам. И там он столкнулся с неким Мистерио, роль которого и исполнил Джейк Джилленхол.

Дикая жизнь (2018)

Читай также: Рецензия на фильм Звездные Войны: Скайуокер. Восход

Бринсоны - семья, которая решила переехать на новое место, чтобы вернуть себе ощущение счастья. Но однажды отец становится пожарником, из-за чего отдаляется от семьи, а мать начинает испытывать чувства к тому, кто может быть ближе. И все это происходит на глазах их сына.

Ранее сообщалось о том, что Брэду Питту исполнилось 56 лет