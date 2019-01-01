ТОП-5 новых фильмов с Брэдом Питтом, которые стоит посмотреть

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Брэд Питт /Flickr

Карьера Брэда Питта в кинематографе началась в 1987-ом году с очень маленьких и незначительных ролей, а уже в 1989-ом он дебютировал в фильме ужасов Острый класс, о котором сейчас отзывается негативно. Следующие несколько лет он только набирал популярность до тех пор, пока не стал одним из главных молодых актеров Голливуда. Сейчас Питт остается на плаву, продолжая сниматься в больших картинах и сотрудничая со знаменитыми режиссерами. В будущем с ним выйдет фильм Вавилон от Дэмьена Шазелла, а также он не оставляет надежд сняться в сиквеле Войны Миров Z.

18 декабря 2019 года Брэду Питту Исполнилось 56 лет.

Брэд Питт /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных недавних фильмов с Брэдом Питтом.

Союзники (2016)

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Картина, события которой разворачиваются в 1942-ом году, рассказывает о разведчике, который безумно полюбил девушку-участницу движения сопротивления. У них начался бурный роман, но на этом любовном пути их ожидает множество трудностей, где главная - правда.

Игра на понижение (2015)

Перед тем, как весь мир накрыл экономический кризис 2008-го года, и даже до разговоров о нем, несколько разных людей смогли его предсказать. И именно о них данная лента, а также о том, как они на этом заработали большие деньги.

К звездам (2019)

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Последняя вышедшая картина с Питтом об астронавте, отец которого исчез 16 лет назад во время космической миссии по поиску внеземной жизни. И теперь он должен добраться до марсианской базы, откуда можно связаться с его отцом, ведь есть все основания полагать, что тот жив.

Ярость (2014)

Еще одна лента о Второй мировой, но теперь уже о временах, когда ее окончание было близко.В центре сюжета - экипаж танка во главе с командиром Уордэдди, который воевал с нацистами во всем мире. И к ним присоединяется молодой солдат, который никогда не принимал участие в военный действиях, но теперь ему предстоит стать частью опасной миссии.

Однажды… в Голливуде (2019)

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Девятый фильм Квентина Тарантино, рассказывающий о Голливуде 1969-го, когда его Золотой век уже находился на закате. И в этом мире, который стремительно меняется, живут и работают актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут. И им придется стать частью исторических событий.

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