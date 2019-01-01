Миле Йовович - 44: ТОП-5 отличных фильмов с голливудской киевлянкой

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Мила Йовович /Getty Images

Сегодня, 17 декабря, всемирно известной голливудской актрисе родом из Киева Миле Йовович исполнилось 44 года.

Мила начала свой творческий путь с работы моделью, снимаясь для различных журналов и брендов, а в кино появилась впервые, когда ей было тринадцать лет. Мировую известность ей принесло участие в ленте Люка Бессона Пятый Элемент, после чего ее карьера стремительно пошла вверх. Она также снялась в серии боевиков Обитель Зла, а уже в 2020-ом выйдет фэнтезийный экшен Охотник на монстров, где она сыграла одну из главных ролей. Режиссером стал ее муж Пол. У. С. Андерсон.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных фильмов с Милой Йовович.

Лица в толпе (2011)

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Главная героиня - женщина, которая выжила после нападения серийного убийцы, но получила серьезную травму головы, которая сделала ее во многом беспомощной. Теперь она не может запоминать людей, ведь они сразу же исчезают из ее памяти.

Мушкетеры (2011)

Голливудская экранизация знаменитого романа Александра Дюма о трех мушкетерах и Д`Артаньяне, которые стали друзьями, лишь победив общего противника. И теперь они вместе собираются противостоять кардиналу, герцогу Бэкингему и предательнице Миледи Де Винтер.

Пятый элемент (1997)

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Один из самых знаменитых фильмов Люка Бессона, в котором зрителя переносят в мир, где каждый пять тысяч лет открываются врата между измерениями, через которые темные силы могут проникнуть в наш мир. Теперь зло надвигается на Землю, а новым спасителем должен стать обычный мужчина, работающий таксистом, соединив пять элементов (пятый - таинственный) в одно.

Четвертый вид (2009)

Сотрудники ФБР тщетно пытаются раскрыть одно загадочное дело, связанное с исчезновением людей на Аляске. Но лишь когда психиатр Эбигейл Тайлер начинает снимать на камеру беседы с пациентами, открывается нечто ужасное.

Обитель зла: Жизнь после смерти (2010)

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Одна из частей экшен-серии, где теперь главная героиня путешествует по миру, который все больше и больше населяют нежити, коими стали люди, подверженные страшному вирусу. И она пытается отыскать выживших, чтобы спасти их, а также ведет свою долгую борьбу с корпорацией Амбрелла, на плечах которой вина за происходящее.

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