Джейми Фоксу - 52: ТОП-5 лучших фильмов с обладателем Оскара

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Джейми Фокс /Flickr

Сегодня, 13 декабря, знаменитому голливудскому актеру, обладателю премий Оскар, Золотой Глобус и BAFTA Джейми Фоксу исполнилось 52 год.

Начал карьеру в шоу Рок, он перекочевал в сериалы, а после - в большое кино. Первым его значительным опытом стало участие в фильме Каждое Воскресенье Оливера Стоуна. Уже в 2004-ом он сыграл Рэя Чарльза в биографическом фильме, за что получил массу наград, в том числе и Оскар. Фокс также занимается музыкальным творчеством, а в кино снимается по сегодняшний день. Следующим фильмом с его участием станет судебная драма Просто помиловать, где он сыграл вместе с Майклом Б. Джорданом и Бри Ларсон.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 отличных фильмов с Джейми Фоксом.

Рэй (2004)

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Биографическая лента о великом американском музыканте Рэе Чарльзе. Он прошел через сложно детство и потерю брата, очень рано ослеп, связался с наркотиками и многочисленными беспорядочными отношениями. Но у него был уникальный талант и блестящая карьера.

Законопослушный гражданин (2009)

Главный герой - человек, которого лишили жены и ребенка. И людей, совершивших это зверское убийство, освободил окружной прокурор. Теперь он решает вершить правосудие самостоятельно, а когда его сажают в тюрьму, он ставит ультиматум, угрожая забирать жизни, пока справедливость не будет восстановлена. И он сдерживает свое слово.

Джанго освобожденный (2012)

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Фильм Квентина Тарантино об охотнике за головами по прозвищу Дантист, который однажды освобождает раба по имени Джанго, сделав его своим помощником. Теперь они вместе находят людей, которых должны ликвидировать, однако у Джанго есть и свои цели - он хочет отыскать и спасти свою возлюбленную.

Полиция Майами: Отдел нравов (2006)

Двое детективов намерены остановить торговцев наркотиками в Майами, поэтому они внедряются в преступные группировки, чтобы изнутри все разузнать и разрушить империю. Но сердце прикажешь, ведь один из них влюбляется в дочь мафиозного босса.

Малыш на драйве (2017)

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Паренек по прозвищу Малыш подрабатывает, помогая бандитам скрываться с места преступления. Он включает музыку в наушниках и на дорогах ему нет равных. Но чувства к одной девушке заставляют его бросить криминал, однако сначала нужно выполнить последнее и очень сложное задание.

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