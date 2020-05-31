"Все тело болело": Актриса Елена Воробей подхватила коронавирус COVID-19

Об этом она рассказала в Instagram

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Елена Воробей /instagram.com/vorobei_elena/

Российская актриса и юмористка Елена Воробей оказался в числе знаменитостей, которые заразились коронавирусом COVID-19. Об этом она сама рассказала на своей страничке в Instagram.

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По ее словам, раскрывать информацию о своем заболевании она решилась не сразу, боясь реакции отца-сердечника и публики, которая устала от новостей о вирусе. Однако в итоге рассказала, как протекает болезнь.

"Второй день мой был очень жесткий - ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал (все тело болело так как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно нестабильное)", - рассказала Воробей, подчеркнув, что важно всегда обращаться в больницу и пить много жидкости.

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