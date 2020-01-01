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Дурнев и звездный комик посмеялись над Евгением Кошевым и Дядей Жорой

Вышел новый спецвыпуск шоу Дурнев смотрит сторис
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Дурнев и Детков смотрят сторис
Дурнев и Детков смотрят сторис
/Скриншот с YouTube

Популярный украинский ведущий и блогер Алексей Дурнев опубликовал на своем YouTube-канале свежий выпуск популярного шоу Дурнев смотрит сторис. Однако в этот раз он обозревал видео и шутил над звездами не сам - компанию ему составил популярный комик и участник шоу Что было дальше? Сергей Детков.

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Вместе с Детковым Алексей посмотрел и высмеял Instagram-сторис Дяди Жоры, Елены Филоновой, Евгения Кошевого, Анатолия Анатолича, Кирилла Руки-базуки, Кирилла Терешина и многих других интернет-звезд. Они отпустили множество острых шуток, дали свои рекомендации знаменитостям, а также почитали негативные комментарии в свою сторону, и ответили на них.

Специальный выпуск Дурнев смотрит сторис с Сергеем Детковым уже посмотрели 240 тысяч раз, а также поставили 17 тысяч лайков на YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур высмеял Юлию Тимошенко и нардепа Илью Киву

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Алексей Дурнев Сергей Детков Дурнев смотрит сторис Что было дальше Евгений Кошевой Дядя Жора Анатолий Анатолич тренды YouTube Все теги
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