Дерзкий клип про Санта Клауса разорвал YouTube

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Dava - Санта /Скриншот с YouTube

Популярный YouTube- и Instagram-блогер DAVA, как и многие их его коллег по созданию видеоконтента, частично ушел в музыкальное творчество, делая хип-хоп-треки. На этот раз он выпустил клип под названием Санта, который молниеносно стал популярным в Сети.

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Видеоработа начинается вступительным роликом о светской новогодней вечеринке, на которой один гостей унижает официанта (он и есть главный герой). Однако парень решает отомстить, поэтому надевает костюм Санта Клауса и начинает дерзкое обращение к так называемой элите, устроив беспредел на тусовке со своими правилами.

Клип DAVA - Санта за сутки набрал более 1 миллиона просмотров, 53 тысячи лайков и 1 тысячу дизлайков, попав на 24-ое место в тренды YouTube.

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