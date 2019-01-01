Умер популярный YouTube-блогер Мопс дядя Пес

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Ушел из жизни Мопс дядя Пес /instagram.com/k_mops/

Популярный YouTube-блогер и зэк Сергей Новик, известный в Сети под псевдонимом Мопс дядя Пес, ушел из жизни. Причиной стала двусторонняя пневмония. Ему было 46 лет.

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Информацию о кончине звезды подтвердили администраторы его канала в комментариях под последним видео: "Только что Господь упокоил душу раба Божьего Сергея Новика. Только что". Кстати говоря, ролик был посвящен плохому состоянию Новика и на нем видны появившиеся многочисленные морщины, а друзья в разговоре обвинили его в злоупотреблении алкоголем и наркотическими веществами.

Сергей Новик, он же Мопс дядя Пес, имел на своем YouTube-канале 454 тысяч подписчиков. За свою жизнь он провел 27 лет в тюрьме, а также страдал от героиновой зависимости.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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