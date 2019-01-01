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Известный рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут

Популярный исполнитель признался в гомосексуализме
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Lil Nas X признался в сексуальной ориентации
Lil Nas X признался в сексуальной ориентации
/instagram.com/lilnasx

Знаменитый рэпер из США, выступающий под псевдонимом Lil Nas X, сделал несколько публикаций в Twitter, в которых буквально признался в своей гомосексуальности. Артист рассказал, что его слушателем стоит внимательнее ознакомиться с треком C7osure из его альбома.

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"Кто-то из вас в курсе, кому-то наплевать, а кто-то перестанет быть на меня подписанным. Но стоит внимательно прислушаться к песне C7osure до конца этого месяца (публикация была сделана в июне, а июнь - месяц защиты прав секс-меньшинств - прим. ред.)", - заявил музыкант.

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Вышеупомянутый трек начинается со слов "Больше никакого притворства", что явно намекает на признание рэпера, а чуть позже он сделал еще один твит с частью обложки своего альбома 7, где можно рассмотреть радугу, которая символизирует флаг ЛГБТ-сообщества. Lil Nas X добавил, что "вроде бы все было очевидно".

Напомним, что Lil Nas X обрел мировую популярность после хита Old Town Road, который был записан с Майли Сайрус.

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Каминг-аут гомосексуализм признание ЛГБТ рэпер Lil Nas X Майли Сайрус twitter Все теги
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