Известный рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут

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Lil Nas X признался в сексуальной ориентации /instagram.com/lilnasx

Знаменитый рэпер из США, выступающий под псевдонимом Lil Nas X, сделал несколько публикаций в Twitter, в которых буквально признался в своей гомосексуальности. Артист рассказал, что его слушателем стоит внимательнее ознакомиться с треком C7osure из его альбома.

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"Кто-то из вас в курсе, кому-то наплевать, а кто-то перестанет быть на меня подписанным. Но стоит внимательно прислушаться к песне C7osure до конца этого месяца (публикация была сделана в июне, а июнь - месяц защиты прав секс-меньшинств - прим. ред.)", - заявил музыкант.

some of y’all already know, some of y’all don’t care, some of y’all not gone fwm no more. but before this month ends i want y’all to listen closely to c7osure. 🌈🤩✨ pic.twitter.com/O9krBLllqQ — nope (@LilNasX) 30 июня 2019 г.

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Вышеупомянутый трек начинается со слов "Больше никакого притворства", что явно намекает на признание рэпера, а чуть позже он сделал еще один твит с частью обложки своего альбома 7, где можно рассмотреть радугу, которая символизирует флаг ЛГБТ-сообщества. Lil Nas X добавил, что "вроде бы все было очевидно".

deadass thought i made it obvious pic.twitter.com/HFCbVqBkLM — nope (@LilNasX) 30 июня 2019 г.

Напомним, что Lil Nas X обрел мировую популярность после хита Old Town Road, который был записан с Майли Сайрус.

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