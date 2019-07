Известный рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут

Знаменитый рэпер из США, выступающий под псевдонимом Lil Nas X, сделал несколько публикаций в Twitter, в которых буквально признался в своей гомосексуальности. Артист рассказал, что его слушателем стоит внимательнее ознакомиться с треком C7osure из его альбома.

Читай также: ТОП-5 звезд, которые совершили каминг-аут

"Кто-то из вас в курсе, кому-то наплевать, а кто-то перестанет быть на меня подписанным. Но стоит внимательно прислушаться к песне C7osure до конца этого месяца (публикация была сделана в июне, а июнь - месяц защиты прав секс-меньшинств - прим. ред.)", - заявил музыкант.

some of y’all already know, some of y’all don’t care, some of y’all not gone fwm no more. but before this month ends i want y’all to listen closely to c7osure. 🌈🤩✨ pic.twitter.com/O9krBLllqQ