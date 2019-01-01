Не отличить: Eminem раскачал YouTube клипом с двойником

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Eminem выпустил клип с Logic /Getty Images

Всемирно известный рэпер Eminem не так часто радует своих поклонников новым материалом, однако в Сети появился его новый клип. Видеоработа была снята на совместный трек с исполнителем Logic под названием Homicide, однако в ней есть одна необычная особенность.

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Сюжет разворачивается вокруг самого Logic, который хочет снять с Эминемом новинку, однако тот, как оказалось, не может принять участие в съемках. Для этого музыканту приходится найти двойника своего напарника по треку, а также подобрать замену и для себя.

Роль Эминема исполнил в клипе его же пародист Крис Д`Элиа, а Logic`а сыграл актер Чонси Леопарди. В целом вышло довольно качественно и с юмором.

Клип Logic и Eminem - Homicide уже посмотрели более 13 миллионов раз, поставили 760 тысяч лайков и 35 тысяч дизлайков.

Ранее сообщалось о том, Эминем выпустил клип к фильму Веном