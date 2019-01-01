"Судят полгода": BadComedian может закрыть канал из-за скандалов

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На Евгения Баженова подали в суд /скриншот с YouTube

Популярный киноблогер Евгений Баженов, более известный под псевдонимом BadComedian, выпустил новый видеоролик на своем YouTube-канале. Однако на этот раз он не был посвящен разбору конкретного фильма, ведь автор рассказал о конфликте с кинокомпанией, в который он угодил с начала 2019-го года.

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Евгений сообщил, что он может закрыть свой канал на видеохостинге из-за судебных процессов. Известно, что тяжба идет с начала 2019 года. "И, казалось бы, прорвемся, но меня убивает абсурдность ситуации", - подчеркнул он. К слову, конфликт начался с российской компанией Kinodanz, а точнее - из-за ролика, который блогер посвятил фильму За гранью реальности.

BadComedian /скриншот с YouTube

По словам Баженова, причины разбирательств - нарушение авторских прав из-за превышения объемов цитирования. Хотя, как он сам уточнил, в законодательстве никаких ограничений по этому поводу не указано. Также он рассказал, что при личной встрече представители Kinodanz заявили, что "за ними стоят очень влиятельные люди", а критика портит им репутацию.

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"Абсурд в том, что на каждый фильм компании Kinodanz выделяло деньги Министерство культуры РФ. То есть, по сути, мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику", - резюмировал Евгений в видеоролике.

Киноблогера поддержали многие знаменитости. Так, например, по поводу ситуации высказалась Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Кроме нее BadComedian`а поддержали также Юрий Дудь, Данила Поперечный, Сарик Андреасян, Федор Бондарчук и другие. Стоит отметить, что фильмы последних двух Евгений также не раз критиковал.

Комментарий Ксении Собчак /Скриншот с Telegram-канала Ксении Собак

Следующее судебное заседание по данному делу пройдет Красногорском городском суде Московской области 24-го июня.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Собчак взяла интервью у скандального режиссера Ларса фон Триера