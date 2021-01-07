BadComedian крайне жестко раскритиковал фильм Басты

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BadComedian разнес в пух и прах фильм Газгольдер 2 /Скриншот с YouTube

Популярный видеоблогер Евгений Баженов, более известный под псевдонимом BadComedian, совсем недавно опубликовал свой новый обзор на российский фильм Газгольдер 2: Клубаре, производством которого занимался известный рэп-исполнитель Баста, сыгравший также в нем одну из главных ролей.

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Ролик стал популярным и обсуждаемым в Сети не только из-за резкой критики и массы юмора в нем, но и потому, что его вторая часть посвящена только самому Басте и серьезной теме, касающейся его. Конечно же, сначала критик сделал анализы всей ленты, отметив ее минусы и сравнив с первой частью (в ее пользу), однако сразу после этого раскритиковал самого рэпера за поддержку пенсионной реформы в РФ. Блогер не только обвинил того в продажности власти, но и привел доказательства этому, а также показал на примерах, почему тот неправ.

Обзор на фильм Газгольдер 2: Клубаре от BadComedian за три дня посмотрели более 4 миллионов раз и поставили 430 тысяч лайков и 7 тысяч дизлайков. Ролик активно обсуждается в Сети и уже занял третье место в трендах YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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