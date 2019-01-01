Ксения Собчак взяла интервью у скандального режиссера Ларса фон Триера

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Ларс фон Триер дал интервью Ксении Собчак /скриншот с YouTube

В Сети появился новый выпуск шоу Осторожно, Собчак, которое стало довольно популярным на YouTube. Ксения Собчак берет в нем интервью у знаменитых личностей, однако в этот раз она решила пойти дальше и пообщаться с мастодонтом мирового кинематографа - с датским режиссером Ларсом фон Триером.

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Постановщик показал Ксении его дом в Копенгагене, показал рабочее место, поведал о своем подвале, а также рассказал о своем состоянии, о посещении общества анонимных алкоголиков, о скандале в Каннах, дружбе с Умой Турман, сотрудничестве с Кевином Спейси, а также о своем отношении к фильмам Андрея Тарковского, которому он посвятил свою ленту Антихрист. Фон Триер порассуждал о феминизме, о контроле интернета, а также ответил на вопросы о манипуляции в своих картинах и многом другом.

Стоит отметить, что готовиться к данному интервью со скандальным и необычным режиссером Собчак помогал кинокритик Антон Долин. Он рассказал о некоторых поступках кинодела, а также о его характере.

Интервью вышло на официальном YouTube-канале Ксении Собчак, на который подписано 717 тысяч человек.

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