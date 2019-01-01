Кино, ДиКаприо и Питт: Вышел новый трейлер фильма Однажды в Голливуде

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Опубликован второй трейлер нового фильма Тарантино /Скриншот из трейлера

Почти одновременно с премьерой в Каннах студия Sony представила на YouTube второй трейлер долгожданной картины Однажды в Голливуде от Квентина Тарантино. На этот раз можно насладиться некоторыми сюжетными деталями, а также обилием первоклассных звезд в лице Леонардо ДиКаприо, Брэда Питта, Аль Пачино и многих других.

Постер фильма Однажды в Голливуде /Flickr

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В трейлере показано то, что Рик Далтон переживает за свою карьеру, цепляясь за последние возможности, в то время как Клифф Бут наслаждается жизнью. Действие разворачивается в солнечном Голливуде, когда в кинематографе начали появляться новые имена, а совсем рядом орудовал маньяк Чарльз Мэнсон.

Девятый фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде выйдет в украинских кинотеатрах 8 августа.

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