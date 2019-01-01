Майкл Щур раскритиковал команду Зеленского за ошибку в обещаниях

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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /Скриншот с YouTube

Знаменитый украинский ведущий Майкл Щур в новом выпуске своего информационно-развлекательного шоу #@)₴?$0 раскритиковал Владимира Зеленского за то, что тот не участвует в политических дебатах, а также не обошел стороной экспертов из его команды, которые ошиблись в расчетах.

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Дело в том, что в блоге Зе Президент эксперты Зеленского посчитали, что месячная зарплата учителя может составлять 4 тысячи долларов. Однако, как сообщил Щур, это является ошибкой, и он сравнил их с Maruv, припомнив ее неверное заявление о населении России. Фрагмент видео Зеленского, к слову, удалили.

Также в шоу на Телевидении Торонто Майкл и его соведущие рассказали о рэпере, который читает про правильное ударение в словах, о подкупе избирателей перед выборами-2019, о скандале в киевском ВУЗЕ с преподавателем, который домогался студенток, о мэре Днепра, а также о бобрах, которые нападают на людей. Кроме этого в новом выпуске рассказали о том, как проголосовать на выборах президента не по месту прописки.

Двадцатый выпуск шоу #@)₴?$0 за несколько часов посмотрели 139 тысяч раз и поставили ему 6,5 тысяч лайков.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур сравнил Игру Престолов с президентскими выборами в Украине