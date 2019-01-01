MARUV и новый актер: Весенний выпуск Вечернего Квартала возглавил тренды

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Весенний выпуск Вечернего Квартала /instagram.com/kvartal95official

На YouTube вышел весенний выпуск одного из самых популярных юмористических шоу в Украине под названием Вечерний Квартал. Запись концерта, в котором было множество номеров и изюминок, довольно быстро взлетела вверх в трендах YouTube.

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В свежем полуторачасовом выпуске Квартала присутствовал политический юмор, касающийся и артиста студии Владимира Зеленского, который является кандидатом в президенты Украины. Кроме этого на концерте пошутили о других политиках и проблемах страны, о легализации конопли, о грязных новостях, а также показали музыкальные номера. В выступлении приняли участие звездные гости, среди которых была певица Maruv. Она стала частью одного номера, в котором раскритиковала судей Национального отбора на Евровидение-2019.

Maruv в Вечернем Квартале /instagram.com/kvartal95official

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Однако одной из главных изюминок весеннего выпуска шоу стало то, что в нем представили нового артиста Вечернего Квартала. Им стал звезда Лиги Смеха Владимир Мартынец, который был участником команды Стадион Диброва и по итогам 4-го сезона стал лучшим актером. Он сыграл в номере вместе с Maruv, но пока что остается неизвестным, будет ли он постоянным актером студии или же поучаствует в отдельных юмористических номерах.

Весенний выпуск шоу Вечерний Квартал посмотрели 1,2 миллиона раз, поставили 18 тысяч лайков и 2 тысячи дизлайков. Видео заняло 1-ое место в трендах YouTube.

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