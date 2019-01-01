Майкл Щур сравнил Игру Престолов с президентскими выборами в Украине

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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /Скриншот с YouTube

В Сети состоялась премьера девятнадцатого выпуска #@)₴?$0 с Майклом Щуром, в котором рассказали о последних новостях, а также сравнили грядущие президентские выборы в Украине со знаменитым сериалом Игра Престолов, последний сезон которого выйдет за неделю до второго тура.

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Майкл Щур рассказал, что трейлер сериала посмотрело больше людей, чем население Украины, и немного больше, чем количество кандидатов в президенты. Также он пошутил о том, что в самом начале ролика Игры Престолов описывают состояние человека, который получил бюллетень длиной больше метра, а также заявил, что даже в вышеупомянутом сериале честнее соревнуются за трон. Кроме этого, он отметил, что Игра Престолов и украинская политика имеют много общих вещей, однако, по его словам, в фэнтези-истории никто из претендентов на трон не похищал оборонный бюджет и не завозил из России драконов в Вестерос. К слову, саму Серсею Ланнистер ведущий сравнил с Владимиром Путиным.

В выпуске также высказались по поводу нового клипа группы ТИК, а также потроллили попытки Тимошенко приблизить импичмент Порошенко. Помимо этого, Щур раскритиковал тех, кто палил траву в Украине и заявлял, что это полезное дело, а также снова пошутил над Зеленским, Садовым, Гриценко и Ляшко.

Девятнадцатый выпуск #@)₴?$0 набрал 122 тысяч просмотров за день, а также видеоролику поставили 7 тысяч лайков.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур обвинил Зеленского в трусости