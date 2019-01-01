Скандалы и блокировки: Николай Соболев рассказал о беспределе на YouTube

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Николай Соболев раскритиковал YouTube /instagram.com/sobolevv

Знаменитый видеоблогер Николай Соболев выпустил на своем YouTube-канале новое видео, в котором он раскритиковал работников видеохостинга за блокировки каналов и роликов, а также рассказал о том, как YouTube лишил работы его коллег.

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Николай сообщил, что модераторы сайта YouTube лишают монетизации или вовсе удаляют видео за слова или действия, которые могли показаться им нецензурными. Так, например, на хостинге удаляют ролики со словом курить из-за недавнего скандала с рекламой марихуаны, а недавнее видео Данилы Поперечного лишили монетизации за слово трахнуть. Также Соболев привел примеры некачественного, по его мнению, контента, который не блокируется и становится популярным.

Блогер также поведал о его друзьях и коллегах-блогерах из Cheburussia Tv, которым удалили канал без права восстановления, а также без причин. На нем было 3 миллиона подписчиков, которых авторы собирали на протяжении пяти лет. Как они сами заявляют, от заработка на этом канале зависел доход их большой команды, а руководство YouTube отказывается называть причины удаления.

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Новый ролик на Николая Соболева за один день посмотрели 1,2 миллиона раз, поставили 92 тысячи лайков и 10 тысяч дизлайков. Сейчас видео занимает 47-ое место в трендах YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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