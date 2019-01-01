Киевские YouTube-звезды выпустили яркие клипы: Реакция соцсетей

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Руслан Кузнецов и Алена Венум выпустили совместные клипы /Скриншот с YouTube

Знаменитые украинские видеоблогеры Руслан Кузнецов и Алена Венум, проживающие в Киеве, представили два совместных музыкальных клипа на песни Дверь на замок и Все забудь, которые вышли на их официальных каналах и уже покорили тренды YouTube.

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По сути, обе видеоработы являются двумя версиями одного большого клипа с отличающимся друг от друга видеорядом и текстом. Так, Дверь на замок является женской версией, ведь там происходящее показано со стороны Венум, а Все забудь - мужской, соответственно. Клипы объединяет общая история, сказочность (сюжет напоминает Красавицу и Чудовище), любовная линия, а также зрелищные декорации, костюмы и эффекты.

Большая фан-база блогеров-артистов сразу же оценила обе видеоработы. Некоторые отметили голос Руслана и сообщили, что им нравятся их совместные проекты, а также похвалили клип и отметили, что исполнители хорошо вместе смотрятся. Зрители также попытались выложить конструктивную критику (положительную), а другие же подчеркнули, что им пришелся по душе видеоряд, но не сама песня. Однако, несмотря не то, что большинство фанатов выбрали для себя лучшую версию, в комментариях многие назвали оба клипа отличными.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Дверь на замок посмотрели 1,5 миллионов раз и он занял 15-ое место в трендах, а музыкальное видео Все забудь набрало 785 тысяч просмотров и в данный момент находится на 45-ом месте в трендах YouTube.

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