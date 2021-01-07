Соболев уличил во лжи экстрасенсов и Марата Башарова

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Соболев продолжил разоблачать экстрасенсов и магов /instagram.com/sobolevv

Совсем недавно популярный видеоблогер Николай Соболев выпустил видео, в котором разоблачил известное шоу Битва Экстрасенсов. Теперь он опубликовал вторую часть, в которой уличил во лжи не только самих экстрасенсов, но и тех, кто причастен к шоу, а также продолжил говорить о лжи на российском телевидении.

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Николай резко раскритиковал братьев Сафроновых, обвинив их в том, что они не говорят правду. Также блоге обошелся и с ведущих российской версии проекта - Маратом Башаровым, который, по утверждениям Соболева, в различных интервью противоречит сам себе. Кроме этого он рассказал, что некоторые экстрасенсы сами же делали откровенные признания о том, что все их действия являются постановочными, однако после этого попытались отказаться от своих заявлений. Также Николай предупредил своих зрителей о том, чтобы они никогда не носили деньги медийным лицам и не доверяли всем подобным шоу.

Новый ролик на канале SOBOLEV посмотрели 1,6 миллионов раз, поставили 135 тысяч лайков и 8,5 тысяч дизлайков.

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