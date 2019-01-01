Шнуров раскритиковал Собчак в стихах, а она вызвала его на рэп-баттл

Поделись







Шнуров и Собчак вступили в конфликт /instagram.com/shnurovs

Знаменитый российский музыкант и шоумен Сергей Шнуров уже несколько раз вступал в словесные перепалки в Instagram, критикуя кого-либо в стихах. На этот раз его, так называемой, жертвой стала знаменитая телеведущая Ксения Собчак.

Читай также: Шнуров раскритиковал Волочкову и получил забавный ответ

Шнур сочинил стих, в котором обвинил знаменитую теледиву в том, что все, что она не делала бы, становится похожим на Дом-2. Певец подчеркнул, что восхищается ее актерским мастерством, а также отметил, что она часто меняет амплуа и является, по его мнению, хитрым человеком.

Стих Шнурова /instagram.com/shnurovs

Ксения, в свою очередь, ответила Сергею вызовом на рэп-баттл и понадеялась, что он не забоится так, как это когда-то сделал Владимир Познер.

Ответ Собчак /instagram.com/xenia_sobchak

Ответ Собчак /instagram.com/xenia_sobchak

Читай также: Солист Rammstein начал материться из-за Шнурова

Солист Ленинграда в своем новом стихе отказался принимать участие в словесном поединке с Собчак из-за того, что, по его словам, ее программе нужны рейтинги, которые он не хочет повышать.

Ответ Шнурова /instagram.com/shnurovs

Ответ Шнурова /instagram.com/shnurovs

После этого Собчак на своей страничке написала о том, что он испугался и стал труслив. Однако телеведущая все же понадеялась, что певец сможет прийти на эфир и решить конфликт.

Ответ Собчак /instagram.com/xenia_sobchak

Ответ Собчак /instagram.com/xenia_sobchak

Ранее сообщалось о том, что Шнуров ярко перепел Цвет настроения синий