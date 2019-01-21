Шнуров раскритиковал Волочкову и получил забавный ответ
Совсем недавно знаменитый певец, шоумен и солист группы Ленинград Сергей Шнуров выложил в одной из своих соцсетей пост об Анастасии Волочковой, к которому прикрепил стих, посвященный ей же. В нем он раскритиковал популярную балерину, намекнув, что у нее нет таланта, а для того, чтобы подписывались люди, нужно всего лишь раздвинуть ляжки.
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Ответ от Волочковой не заставил себя долго ждать - она также опубликовала фото в Instagram, в котором была одета в бикини и исполнила шпагат на заснеженной улице. Анастасия также написала стих и заявила в нем, что не умеет так много пить, как Шнур, а также не может так плохо выглядеть. К тому же она написала, что певец собирает охват на стихах о ней.
Разводясь на всю страну, Ну а че такова? Делает теперь шпагат. Как Настя Волочкова?!😂 Я конечно не поэт, Как Сережа Шнуров. Я умею пируэт И молчать про дружбу. Не умею столько пить И выглядеть фигово. Собирать охват и хайп На стихах про Волочкову 🤣 А адрес твой-не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой 🤣 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #деньрождения
Ранее сообщалось о том, что Satyr жестко и качественно спародировал Шнурова и Ленинград