Шнуров раскритиковал Волочкову и получил забавный ответ

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Сергей Шнуров и Анастасия Волочкова вступили в перевалку /instagram.com/shnurovs

Совсем недавно знаменитый певец, шоумен и солист группы Ленинград Сергей Шнуров выложил в одной из своих соцсетей пост об Анастасии Волочковой, к которому прикрепил стих, посвященный ей же. В нем он раскритиковал популярную балерину, намекнув, что у нее нет таланта, а для того, чтобы подписывались люди, нужно всего лишь раздвинуть ляжки.

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Ответ от Волочковой не заставил себя долго ждать - она также опубликовала фото в Instagram, в котором была одета в бикини и исполнила шпагат на заснеженной улице. Анастасия также написала стих и заявила в нем, что не умеет так много пить, как Шнур, а также не может так плохо выглядеть. К тому же она написала, что певец собирает охват на стихах о ней.

Ранее сообщалось о том, что Satyr жестко и качественно спародировал Шнурова и Ленинград