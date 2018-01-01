Соцсети раскритиковали клип Ленинград - Золото за женоненавистничество

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Группа Ленинград выпустила новый клип /Скриншот с YouTube

Знаменитая российская группа Ленинград с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новый клип на песню Золото, который снят довольно качественно и дорого, а его созданием занимался режиссер Ладо Кватания, снимавший клип Fata Morgara для Оксимирона. Также одним из продюсеров выступил Илья Найшуллер.

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Песня Золото описывает то, что все женщины любят деньги и готовы ради них практически на все. Собственно, одна из самых выразительных строк в песне звучит как Все бабы любят бабки. Кроме этого Шнур в куплетах текст не поет, а исполняет речитативом.

Соцсети по большому счету приняли новую работу негативно из-за женоненавистничества (некоторые связывают это с недавним разводом Сергея с женой) и слабой, по их мнению, музыкальной составляющей. Однако сам видеоряд назвали довольно качественным, хоть и посоветовали Найшуллеру больше не связываться с данной группой. Некоторые обвинили новую возлюбленную Шнурова, которая, судя из последних новостей, стала контролировать творчество Ленинграда, чем его и испортила. Некоторые, к слову, попытались разобраться в смысле видеоряда.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Ленинград - Золото на YouTube уже набрал более 1 миллиона просмотров. Также ему поставили 28 тысяч лайков и 30 тысяч дизлайков.

В клипе присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Satyr жестко и качественно спародировал Шнурова и Ленинград