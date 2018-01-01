Satyr жестко и качественно спародировал Шнурова и Ленинград

Новая пародия от Satyr уже стала хитом на YouTube

Поделись







Satyr спародировал Шнурова /Скриншот

Популярный YouTube-канал Satyr во главе с актером Ильей Шабельниковым активно выпускает видеопародии на различных известных личностей. В новом видеоролике таким стал Сергей Шнуров и группа Ленинград.

Читай также: Юмористы, взорвавшие YouTube, стали гостями шоу вДудь

По сюжету молодой парень, работающий в IT-компании и любящий комиксы, сталкивается с тем, что все вокруг стали восхищаться песнями группы Ленинград, которую показывают по телевизору, смотрят в гаджетах и напевают. Все дело в том, что создатели видео нарочно сделали песню абсолютно бессмысленной, высмеивая творчество коллектива.

Стоит отметить, что не только Сергей Шнуров c Ленинградом стал объектом для пародии, но и рэпер ST.

Ролик за несколько часов посмотрели более 308 тысяч раз, поставили 59 тысяч лайков и менее тысячи дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что солист Rammstein начал материться из-за Шнурова