Лучше, чем у Киркорова: Шнуров ярко перепел Цвет настроения синий

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Шнуров спел Цвет настроения синий /instagram.com/shnurovs

На прошедших выходных, 9 марта, группа Ленинград во главе со звездным артистом Сергеем Шнуровым выступила в Барвихе с большим концертом. Самой неожиданной его частью стало то, что музыканты исполнили на сцене знаменитый хит Филиппа Киркорова Цвет настроения синий, выпущенный в 2018-ом году.

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Шнур сам подчеркнул, что для него это является неожиданностью, и даже подсматривал в лист с текстом. Однако зрители приняли его исполнение с овациями, ведь группа не только перепела трек, но и добавила в него своего фирменного ленинградского колорита.

Зрители на YouTube прокомментировали, что песня в таком варианте лучше, чем у Киркорова, а также, а самого Шнурова назвали лучшим.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Напомним, клип Филиппа Киркорова на песню Цвет настроения синий вышел в апреле 2018-го и уже имеет 55 миллионов просмотров.

Ранее сообщалось о том, что Шнуров раскритиковал Волочкову и получил забавный ответ