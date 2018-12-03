Солист Rammstein начал материться из-за Шнурова

Поделись







Шнуров и Линдеманн /instagram.com/shnurovs

Совсем недавно фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выступил в Украине и презентовал свой сборник стихов, а теперь же отправился в Россию, где встретился с музыкантом Сергеем Шнуровым.

Читай также: Как отреагировали соцсети на клип Ленинград - Цой

Об этом можно узнать из Instagram-аккаунта солиста Ленинграда, который опубликовал видеозапись, где представил Линдеманна своим другом, желающим поздравить всех с наступающим Новом Годом. Звездный рокер сделал это довольно необычно, произнеся матерное слово.

В видео присутствует мат - 18+

Ранее сообщалось о том, что Пригожин и Шнуров вступили в словесную перепалку в стихах