Солист Rammstein начал материться из-за Шнурова
Фронтмен Ленинграда научил Линдеманна ругаться матом на русском
Шнуров и Линдеманн/instagram.com/shnurovs
Совсем недавно фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн выступил в Украине и презентовал свой сборник стихов, а теперь же отправился в Россию, где встретился с музыкантом Сергеем Шнуровым.
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Об этом можно узнать из Instagram-аккаунта солиста Ленинграда, который опубликовал видеозапись, где представил Линдеманна своим другом, желающим поздравить всех с наступающим Новом Годом. Звездный рокер сделал это довольно необычно, произнеся матерное слово.
В видео присутствует мат - 18+
Ранее сообщалось о том, что Пригожин и Шнуров вступили в словесную перепалку в стихах