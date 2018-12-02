Пригожин раскритиковал слушателей Ленинграда: Реакция Шнура

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Сергей Шнуров вступил в словестный конфликт с Иосифом Пригожиным /instagram.com/shnurovs

Знаменитый российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин довольно резко раскритиковал слушателей группы Ленинград, которая сейчас находится на пике популярности, после чего вступил в словесный баттл с Сергеем Шнуровым.

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Пригожин сразу отметил, что против солиста группы не имеет ничего, однако считает недопустимым то, что нецензурные выражения в текстах песен используются ради хайпа. Продюсер назвал несколько десятков тысяч людей, кричащих мат из 3-х букв, лохами, которым того же (полового органа - прим.), о чем говорит Шнуров, не хватает самим. А также Иосиф предложил за такие песни платить многомиллионные штрафы.

Фронтмен знаменитой группы сразу же отреагировал у себя в Instagram на такое заявление. Шнур написал в стихотворной форме о том, что не меряет людей по себе, а также теперь будет слушателем певицы Валерии, которая чиста в своей репутации и репертуаре. К тому же, музыкант в сатирической форме признал то, что был неправ, выражаясь довольно прямо в своих композициях.

Пригожин, в свою очередь, отметил, что не вставляет в свои тексты матерные выражения, но поддержать перепалку может. Также продюсер попытался узнать у Шнурова цену за опиум для народа.

Ответ от Сергея не заставил себя долго ждать.

Внимание! В тексте присутствуют нецензурные выражения - 18+

Напомним, что последняя видеоработа группы Ленинград была выпущено около месяца назад с рэпером СТ, и собрала 5 миллионов просмотров.

Ранее сообщалось о том, что на YouTube эксклюзивно показали съемки клипа Ленинград