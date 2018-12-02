Пригожин раскритиковал слушателей Ленинграда: Реакция Шнура
Знаменитый российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин довольно резко раскритиковал слушателей группы Ленинград, которая сейчас находится на пике популярности, после чего вступил в словесный баттл с Сергеем Шнуровым.
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Пригожин сразу отметил, что против солиста группы не имеет ничего, однако считает недопустимым то, что нецензурные выражения в текстах песен используются ради хайпа. Продюсер назвал несколько десятков тысяч людей, кричащих мат из 3-х букв, лохами, которым того же (полового органа - прим.), о чем говорит Шнуров, не хватает самим. А также Иосиф предложил за такие песни платить многомиллионные штрафы.
Фронтмен знаменитой группы сразу же отреагировал у себя в Instagram на такое заявление. Шнур написал в стихотворной форме о том, что не меряет людей по себе, а также теперь будет слушателем певицы Валерии, которая чиста в своей репутации и репертуаре. К тому же, музыкант в сатирической форме признал то, что был неправ, выражаясь довольно прямо в своих композициях.
Чтобы не прослыть последним лòхом, По себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, Буду слушать я теперь Валерию. Там всё чистенько, ну прям, как в каземате, И во славу несомненно божию. У меня ж, как в жизни - мат на мате, Да ещё с моей пропИтой рожею. Пусть настигнет кара многократная. Каюсь, был не прав, что пел как слышится. Забираю все слова обратно я. Пусть камыш здесь больше не колышется.
Пригожин, в свою очередь, отметил, что не вставляет в свои тексты матерные выражения, но поддержать перепалку может. Также продюсер попытался узнать у Шнурова цену за опиум для народа.
Я стихов не умею писать И, как ты, для рифмы не ставлю "б..." Но баттл словесный смогу поддержать Привык то, что думаю, прямо бросать Хороший ты парень, Серёга! Цветаеву знаешь и Блока. Но матом торговать сейчас - мода Так почём опиум для народа? 🤷♀️ 😂 @shnurovs
Ответ от Сергея не заставил себя долго ждать.
Внимание! В тексте присутствуют нецензурные выражения - 18+
По самым приблизительным и вводным, Могу себе позволить быть немодным. А стих, как птица просится на волю. Свободным быть пока себе позволю. И назову своими именами вещи, Пусть бьет глагол, деепричастье хлещет. А песни что, они ж не опиаты. Вон, в школах набивают ватой маты. Хотите штраф, и напустить туману, Чтоб «нахуй» было нам не по-карману? Задача сложная, я бы сказал, что архи, Чтоб матерились только олигархи. Боюсь, что, Иося, С нею надорвёсся.
Напомним, что последняя видеоработа группы Ленинград была выпущено около месяца назад с рэпером СТ, и собрала 5 миллионов просмотров.
Ранее сообщалось о том, что на YouTube эксклюзивно показали съемки клипа Ленинград