На YouTube эксклюзивно показали съемки клипа Ленинград

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ST и Сергей Шнуров /Скриншот из YouTube

Совсем недавно на YouTube вышел клип на песню рэпера ST и группы Ленинград - Балалайка, а теперь зрителям представили бекстейдж со съемок, который снимала участница процесса Маша Францевич.

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В ходе видеовлога зрители могут ознакомиться с различными актерами, которые участвовали в съемках музыкального видео и дали короткие (иногда забавные) интервью. В ролике показали работу режиссера и операторов, художников и гримеров, а также эксклюзивные кадры со съемочной площадки, на которых за несколько дублей пытались отснять различные сцены с участием Сергея Шнурова и рэпера ST. Конечно же, на съемках музыкального видео не обошлось без курьезных ситуаций.

Видео о том, как снимали клип ST и Ленинград - Балалайка посмотрели 35 тысяч раз.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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