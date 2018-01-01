Ленинград выпустили клип с известным рэпером

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Группа Ленинград и рэпер ST выпустили совместный клип /Скриншот из YouTube

Совсем недавно на YouTube состоялась премьера нового музыкального видео на совместную композицию группы Ленинград и рэпера ST - Балалайка. Клип активно набирает популярность, как и все видеоработы популярных музыкантов.

ST и Ленинград - Балалайка /Скриншот из YouTube

По сюжету главный герой (рэпер ST) празднует дома свой День рождения, готовится к приходу гостей, а после начинается застолье. Параллельно по телевизору показывают интервью с психологом (Сергей Шнуров), который советует в жизни слать все подальше и не заморачиваться по поводу разных проблем и людей, которые говорят о вас неприличные вещи.

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Помимо основного сюжета в ролике явно прослеживается юмористический ответ на заявление комментаторов о том, что в прошлой видеоработе (Ленинград - Цой) было очень много рекламы. Это повлекло за собой плохую статистику (в данный момент 48 тыс лайков и 120 тыс дизлайков) и клип считается провальным. Здесь же исполнители посвятили этому немало строк, а также прямо продемонстрировали цены за рекламные интеграции в их видео.

Клип Балалайка в данный момент посмотрели 600 тысяч раз, поставили 17 тысяч лайков и 2,5 тысячи дизлайков.

В клипе присутствует нецензурная лексика - 18+

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