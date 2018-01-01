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Семья, ЛГБТ и Евровидение: MELOVIN дал откровенное интервью

Популярный певец дал новое интервью на YouTube
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Melovin дал новое интервью
Melovin дал новое интервью
/instagram.com/melovin_official

Известный украинский певец, победитель X-Фактор, участник Евровидения-2017 Melovin стал новым гостем на шоу Слава+, которое регулярно выходит на YouTube. В новом выпуске артист рассказал о многих вещах в своей жизни, которые будут интересны поклонникам его творчества.

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В свежем видео ведущий шоу разузнал у Меловина о его личной жизни, семье и о том, сколько же он потратил на Евровидение. Также певец поведал о своих фанатах, ответил на вопросы про звездную болезнь, а также про отношение к ЛГБТ-сообществу. Стоит отметить, что исполнитель также рассказал об отношениях с фанаткой и о том, употребляет ли он алкоголь перед концертами.

Интервью с Melovin продолжает набирать популярность и радовать зрителей.

Ранее сообщалось о том, что популярный видеоблогер стал гостем шоу Зе Интервьюер

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