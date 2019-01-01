Данила Поперечный рассказал о результатах суда с СБУ

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Поперечный проиграл суд с СБУ, но на этом не остановился /instagram.com/spoontamer

Знаменитый российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный опубликовал новый видеоролик, в котором рассказал о том, как прошел его суд с СБУ. Напомним, что в мае 2018-го ему запретили въезд в Украину на 3 года, однако сам Данила считает такое решение неправомерным.

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Комик рассказал о том, что проиграл суд, но заявил, что был уверен в таком исходе. По его словам, он потерял немало денег из-за того, что ему не удалось приехать с концертом в Украину, и теперь хочет добиться компенсации, а также отмены запрета на въезд, как минимум, из-за того, что здесь живет его семья, с которой теперь он не может увидеться. Поперечный сообщил, что собирается подавать иск на СБУ в Европейский суд по правам человека, однако пока что сделать этого не может по одной причине - СБУ не отдали ему документы о решении суда, которые нужны для рассмотрения дела в ЕСПЧ.

Официальной причиной запрета в Украину для блогера и комика стала антиукраинская позиция и поддержка российской политики в Украине, в частности - оккупации Крыма. Однако, как утверждает сам Поперечный, никаких доказательств этому предоставлено не было, а сам он не совершал ничего из вышеперечисленного, поэтому считает решение СБУ неправомерным.

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Также в ролике он рассказал о скандальном фильме про педофилию Майкла Джексона и о митингах за свободный интернет в России.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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