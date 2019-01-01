Полно вопросов: Майкл Щур обвинил Зеленского в трусости

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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /Скриншот с YouTube

В Сети появился новый выпуск программы #@)₴?$0, где одной из главных тем для обсуждения стало то, что Владимир Зеленский не пришел на дебаты с политическими конкурентами. Также ведущие не обошли стороной скандал с Укроборонпромом , Евровидением, ситуацию со спонсорами Тимошенко и многое другое.

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Главный ведущий шоу на Телевидении Торонто Майкл Щур обвинил Владимира Зеленского в трусости из-за того, что тот не пришел на дебаты, которые прошли в студии канала 1+1, однако все же смог связаться по видеозвонку. Майкл Щур заявил, что у зрителей было полно вопросов к кандидату в президенты, а также не упустил шанс остро пошутить. Кроме этого ведущие жестко потроллили Общественное Телевидение (Суспільне) за ситуацию с Национальным отбором на Евровидение, и раскритиковали их действия. Также в выпуске коснулись громкого скандала с разворовыванием в Укроборонпроме людьми, которые входят в окружение Порошенко. К слову, действующего президента Щур высмеял еще и за то, что он пообещал убить бедность, добавив по 2 тысячи гривен к пенсиям, однако сделал это за месяц до выборов. Помимо этого в данной передаче еще и осветили тему о том, как спонсируется партия Батьківщина, а также не без критики и юмора рассказали о том, что незаконное обогащение больше не является преступностью.

Восемнадцатый выпуск #@)₴?$0 за несколько часов набрал 148 тысяч просмотров и попал на 32-ое место в тренды YouTube.

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