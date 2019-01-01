Николай Соболев раскритиковал патриотизм в России и Нацотбор в Украине

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Соболев рассказал о Евровидении в Украине, патриотизме в России и Хабибе Нурмагомедове /instagram.com/sobolevv

Знаменитый российский видеоблогер Николай Соболев, который имеет аудиторию размером в 4,7 миллиона человек, представил на своем канале новый видеоролик, в котором прошелся по острым темам - патриотизм в России (он его назвал лже-патриотизмом), негативно отношение Хабиба Нурмагомедова к откровенным сценам в театре, а также скандал с Евровидением в Украине.

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Соболев выразил свое недовольство условиями контракта для Maruv и Национальным отбором в Украине, в частности. Однако он подчеркнул, что в России даже право выбора не давали обычны людям, а также вспомнил прошлогоднюю участницу Юлию Самойлову, которая, по его словам, вовсе не умеет петь, а была отправлена лишь для того, чтобы вызвать сочувствие. Также рассказал о том, как известный боец Хабиб Нурмагомедов призвал запретить спектакли, которые, по его мнению, являются эротическими, а кроме этого - раскритиковал патриотизм в России. По поводу последней темы блогер показал видеозаписи о том, как воспитывают так называемую любовь к Родине в российских школах, а также рассказал, как это навеивают по телевидению и в других СМИ. Соболев к тому же негативно высказался по поводу пропаганды патриотизма в кинематографе и сравнил это с сюжетами по ТВ в Северной Корее, где показывают ролики о том, что в США люди живут в палатках, а сами они выиграли Чемпионат Мира по футболу.

Новый видеоролик Николая Соболева посмотрели 1,1 миллион раз, поставили 93 тысячи лайков и 9 тысяч дизлайков. Выпуск стал популярным на YouTube и занял 27-ое место в трендах.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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