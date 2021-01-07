Николай Соболев разнес агрессивных феминисток, толерантность и Оскар

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Николай Соболев раскритиковал толерантность и феминизм /instagram.com/sobolevv

Популярный видеоблогер Николай Соболев, канал которого насчитывает 4,7 миллиона подписчиков, выложил новый видеоролик, в котором он затронул темы толерантности, феминизма и громких скандалов, связанных с известными брендами и церемонией Оскар.

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Николай рассказал о новой рекламе Reebok, в которой проявлен, по его мнению, агрессивный феминизм, а также сама она выполнена безвкусно, и раскритиковал самих феминисток. Кроме этого, блогер яро высказался о толерантности, говоря о том, что она переходит все границы, ведь люди находят расизм даже там, где на это нет и малейшего намека. Так, он привел в пример недавних скандал с брендом Gucci, который обвинили в использовании блэкфейса (когда с помощью грима или одежды пытаются поменять цвет кожи лица), а также обвинения в сторону брендов Adidas и H&M. Первые стали жертвами нападок, по словам Николая, из-за того, что выпустили белые кроссовки, а вторые - из-за надписи на кофте "Самая крутая обезьянка в джунглях", которая на фото была надета на чернокожего мальчика. Также Соболев раскритиковал премию Оскар, которая, по его мнению, стала вручать награды за цвет кожи и ориентацию, а не за талант.

Стоит отметить, что видеоблогер подчеркнул в комментарии к видео, что сам он поддерживает феминисток и толерантность, и не является расистом. Однако в самом ролике он привел примеры, когда люди сходят с ума.

Комментарий Николая Соболева /Скриншот с YouTube

За сутки видео набрало 1 миллион просмотров, 105 тысяч лайков и 9 тысяч дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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