Николай Соболев пообещал, что разорвет YouTube в щепки

Скандальный видеоблогер рассказал о планах на будущее, об усталости звезд и снова наехал на активиста

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Соболев порвал YouTube новым видеороликом /instagram.com/sobolevv

Русскоязычный скандальный видеоблогер Николай Соболев, на которого в YouTube подписано 4,6 миллиона человек, опубликовал свежий ролик, в котором рассказал о том, почему страдают от усталости другие блогеры, поделился планами на будущее, а также раскрыл новые детали конфликта с активистом из ЛевПротив.

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Сначала Николай решил разыграть своих зрителей, заявив, что его контент тесно будет связан со спортом, а также сказал, что устал от своей жизни, однако позже признался, что в новом 2019-ом году он разорвет YouTube в щепки. Также он поведал о том, почему многие популярные блогеры решают один за другим прекратить карьеру, а многие даже начинают заниматься музыкой, и также привел примеры этого. Стоит отметить, что в видео Соболев поделился новыми деталями конфликта с активистом ЛевПротив, который вызвал его на бой, но позже сам же от него и отказался.

Новое видео Николая Соболева за несколько часов набрало более 1 миллиона просмотров, 115 тыс лайков и 14 тыс дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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