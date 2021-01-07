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Денис Беринчик стал гостем нового проекта от Зе Интервьер

Проект ФизКультура расскажет об украинских спортсменах
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Новый выпуск спецпроекта ФизКультура
Новый выпуск спецпроекта ФизКультура
/facebook.com/berinchyk

Популярное украинское шоу Зе Интервьюер, которое ведет шоумен Анатолий Анатолич, активно развивается, и его гостями становятся успешные украинские люди. Помимо звезд шоу-бизнеса, появилось ответвление Business, а теперь запустился новый проект под названием ФизКультура, в котором расскажут об украинских спортсменах.

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Гостем первого выпуска стал знаменитый украинский боксер Денис Беринчик, который рассказал о своей карьере, о боях (в частности - о бое с Усиком), а также о многом другом, касающемся спорта и его жизни. В большом интервью соведущим Анатолия Анатолича стал Владимир Кобельков.

Первый выпуск с Денисом Беринчиком в спецпроекте ФизКультура на Зе Интервьюер набрал более 21 тысячи просмотров за несколько часов.

Ранее сообщалось о том, что Леся Никитюк рассказала о бойфренде, новом шоу и увольнении

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Зе Интервьюер ФизКультура Анатолий Анатолич Владимир Кобельков Денис Беринчик Все теги
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