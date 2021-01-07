Александр Педан рассказал про шоу Подъем, Ольгу Фреймут и Comedy Club
В новом выпуске популярного YouTube-шоу Зе Интервьер, которое ведет Анатолий Анатолич, в этот раз большое и откровенное интервью дал популярный украинский шоумен, телеведущий и видеоблогер Александр Педан.
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За полтора часа увлекательной беседы он поведал интервьюеру о том, как был резидентом украинского Comedy Club и как вел корпоративы. Также он рассказал, как стал работать на Новом Канале, а к тому же поделился подробностями о том, как туда попала Ольга Фреймут, какого было сотрудничать с ней и Притулой, как они добивались высоких рейтингов и то, почему программу закрыли. Помимо этого Педан ответил на вопросы о своей семье и взаимоотношениях с дочерью, о работе на телевидении, а также о карьере видеоблогера на YouTube и о своем заработке.
Свежий выпуск Зе Интервьюер с большим интервью Александра Педана набрал за сутки 50 тысяч просмотров и полторы тысячи лайков на YouTube.
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