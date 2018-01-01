Pianoбой рассказал о конфликтах, Земфире и Океане Эльзы

Поделись







Дмитрий Шуров стал новым гостем на Зе Интервьюер /instagram.com/theintervieweraa

Новый выпуск популярного украинского шоу Зе Интервьюер вышел на YouTube и его гостем стал Дмитрий Шуров, который является солистом группы Pianoбой. Музыкант ответил на множество вопросов ведущего Анатолия Анатолича, а также рассказал массу историй.

Читай также: Евровидение, Крым и хип-хоп: Jamala дала откровенное интервью

В ходе почти двухчасового интервью артист рассказал о своем детстве, о том, за что получал по лицу, о музыкальном творчестве и его развитии, и о своей семье. Также Дмитрий поделился информацией о том, в каких он отношениях с Еленой Кравец, как ему пришлось столкнуться с педофилом, на что он тратит деньги и о сотрудничестве с группой Океан Эльзы, в которой раньше был пианистом. Плюс ко всему музыкант рассказал о творчестве своего сына и когда выйдет его альбом. Шуров также поведал свое мнение насчет выступлений украинских артистов в России и травле, которой те подвергаются. К тому же он ответил на вопросы о Земфире и их совместной работе. Помимо этого в интервью было много интересных вещей, которые раскрыли этого довольно интересного гостя.

Новый выпуск с Pianoбой вышел на официальном канале шоу Зе Интервьюер и уже активно набирает просмотры и комментарии.

Ранее сообщалось о том, что юмористы, взорвавшие YouTube, стали гостями шоу вДудь