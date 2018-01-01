Дурнев выставил на посмешище Анатолича, Дядю Жору и других знаменитостей

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Дурнев смотрит сторис /скриншот с YouTube

Знаменитый украинский шоумен Алексей Дурнев еще несколько лет назад зарекомендовал себя, как очень своебразный ведущий и тонкий шутник, который высмеивает людей с помощью троллинга. В своем шоу Дурнев Смотрит Сторис он выставляет на посмешище различных украинских знаменитостей, а точнее - их 15-секундные видеосторис в Instagram.

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В новом выпуске данного юмористического шоу Алексей посмеялся над Дядей Жорой, Анатолием Анатоличем (Зе Интервьюер), Андреем Шабановым (телеведущим), а также многими другими Instagram-блогерами, которые уже встречались в прошлых выпусках, удивляли и смешили зрителей. Также Дурнев прокомментировал пафосные подписи к фотографиям девушек в рамках рубрики Победительница по жизни, показал, кто же все-таки выиграл в необычном конкурсе Битва Ртов, презентовал новую футболку с надписью ДалДжамалы. Это выражение стало крылатым благодаря одному из выпусков, где ведущий с насмешкой критиковал поведение певицы Джамалы. Ну и, конечно же, без внимания не осталась Леся Никитюк, видео которой Дурнев если не обозревает, то вспоминает ее в выпусках.

Новый выпуск Дурнев Смотрит Сторис вышел на YouTube и набрал уже 173 тысячи просмотров и 23 тысячи лайков.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев высмеял латвийское телевидение и пьяную молодежь