Как отреагировали соцсети на трейлер украинской комедии Продюсер

Новый фильм с Дурневым, Астафьевой и Чотким Паца выйдет в 2019-ом году

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Реакция соцсетей на трейлер Продюсер /скриншот с YouTube

В Сети состоялась премьера первого полноценного трейлера грядущей комедии украинского производства под названием Продюсер. Центральные роли в картине исполнили Алексей Дурнев, Даша Астафьева, Василий Кот (Чоткий Паца), а также Павел Зибров и многие другие.

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Комедийный фильм расскажет историю самодовольного молодого продюсера, который от головокружительного успеха потратил все деньги, вырученные с фильма и даже те, которые были отложены на новый. Теперь ему нужно раздобыть средства, а по пути он попадает во множество приключений.

Отзывы комментаторов в соцсетях получились довольно смешанным. Так, например, некоторые критикуют трейлер, отмечая плохую, по их мнению, актерскую игру, кривой дубляж, а также называют его позором и чушью. Также комментируют, что фильм будет поход на треш-комедию, а другие же пишут, что очень ждут фильм. К тому же зрители надеются, что Чоткий Паца смогут изменить что-то в украинской комедии.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комедия Продюсер отправится покорять широкие экраны 14 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца устроят новогоднее шоу со знаменитыми блогерами