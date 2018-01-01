Дурнев высмеял латвийское телевидение и пьяную молодежь

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Дурнев портит все /Скриншот с YouTube

Украинский ведущий, шоумен и блогер Алексей Дурнев уже выпускал эпизоды из Латвии в своем юмористическом шоу Дурнев Портит Все, которое завоевало любовь зрителей. Новый выпуск также посвящен людям, живущим в этой стране, а также некоторым острым вопросам, касающимся их.

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Так, Алексей попытался узнать, в чем секрет долголетия латышей, как получить гражданство в их стране, а также пообщался с таксистом, который рассказал свою уникальную историю, касающуюся Киевской Руси, России и оккупации Крыма. Помимо этого Дурнев побывал на латвийском телевидении, где очень тонко подколол ведущих рассказами о спасении им флага их государства, однако, когда он достал его, оказалось, что он польский.

Изюминкой в выпуске стало то, как Алексей троллил на одной вечеринке молодежь, которая находилась в алкогольном и наркотическом опьянении. Именно этот эпизод может напомнить зрителям о телепередаче Дурнев+1, где ведущий также высмеивал нетрезвых посетителей ночных клубов.

Премьера нового выпуска Дурнев Портит Все состоялась на официальном YouTube-канале Алексея Дурнева, на который уже подписано 153 тысячи человек.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дурнев потроллил латышей и Далай-Ламу